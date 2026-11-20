Diyarbakır'da polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 bin 557 kişiye bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği ekiplerince 9-19 Kasım'da çalışma yapıldı.

Bu kapsamda "Narkogençlik", "Narkonokta", "Narkoyetişkin" ve "Narkoanne" projeleri kapsamında 49 bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 955 üniversite öğrencisi, 3 bin 223 vatandaş, 284 çalışan ve 95 veli olmak üzere toplam 4 bin 557 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.