Diyarbakır\'da Rastgele Ateş Açan Şüpheli Gözaltında

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahla çevreye rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı.
Fabrika Mahallesi Şeyh Bedrettin Caddesi'nde bir kişi av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Görgü tanığı Yunus Gençer, gazetecilere, zanlının çevreye 5-6 el ateş açtığını belirtti.
Şüphelinin dün ağabeyiyle yaşadığı bir sorun yüzünden bölgede rastgele ateş açtığı öğrenildi.
