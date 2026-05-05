Diyarbakır'da Şampiyonluk Kutlamasında Yaralanmalar

Diyarbakır Valiliği, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda 11 kişinin yaralandığını, 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2–3 Mayıs'ta Diyarbakır'da gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı olumsuz olayların meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kutlamalar esnasında ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalar sonucu 8'i yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sağlık kuruluşlarında sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaylara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli nitelikte silah ve suç unsurları ele geçirilirken olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı."

Şüphelilerle ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, kutlamaların can güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılmasının önemine dikkati çekerek vatandaşlara sağduyu ve dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.