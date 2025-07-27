Diyarbakır'da Sanayi Sitesi'nde Yangın

Diyarbakır'da 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 1. Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı mobilya boyama atölyesinin son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü iş yerinde hasar oluştu.
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