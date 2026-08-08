Diyarbakır'da Şantaj Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Şantaj Operasyonu: 10 Gözaltı

Diyarbakır\'da Şantaj Operasyonu: 10 Gözaltı
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Diyarbakır polisi, 8 ilde düzenlediği operasyonda şantaj yapan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır polisi, "Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri" gerçekleştirenlere yönelik 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheliyi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Telegram ve benzeri dijital platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen, illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan bir şebeke tespit edildi.

Tespit edilen şebekeye yönelik ekipler yaptıkları incelemede, söz konusu organizasyonların hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden "tehdit ile şantaj eylemleri" gerçekleştirdikleri saptadı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma" suçlarından soruşturma başlatılmasıyla harekete geçen polis ekipleri, Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Şantaj Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika

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