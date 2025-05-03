Diyarbakır'da Şehit Aileleri ve Gazilere 'Aile Yılı' Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Şehit Aileleri ve Gazilere 'Aile Yılı' Konseri

Geniş Video İzle

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Aile Yılı' konserinde şehit aileleri, gaziler, özel gereksinimli bireyler ve koruma altındaki çocuklar bir araya geldi. Gönüllü sanatçı Aylin Demir'in sahne aldığı etkinlikte katılım coşkulu oldu. İl Müdürü Aydın Polat, etkinliğin amacının özel gereksinimli bireyler ve şehit ailelerine moral vermek olduğunu belirtti. Program sonunda plaket takdimi yapıldı.

03.05.2025 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da şehit aileleri ve gaziler 'Aile Yılı' konserinde bir araya geldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit yakınları, gaziler, özel gereksinimli bireyler ve koruma altındaki çocuklar için 'Aile yılı' kapmasında konser düzenlendi.

Konsere gönüllü bir şekilde katılan Aylin Demir şarkılarıyla salondakileri hem eğlendirdi hem de hüzünlendirdi. Şehit yakınları, gaziler, özel gereksinimli bireyler ve koruma altındaki çocukların doyasıya eğlendiği geceye Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da katıldı. Açıklamalarda bulunan Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 'Aile Yıllı' kapsamında bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Polat, "Bu etkinlik başta koruma altında olan çocuklarımız olmak üzere, özel gereksinimli bireylerimiz, şehit aileleri, gazilerimize düzenlenen bir etkinlik. Etkinliğe gördüğünüz gibi katılım iyiydi ve coşkulu bir şekilde geçti. Başta bu işi gönülden hiçbir ücret almadan gelen sanatçımıza Aylin Demir'e teşekkür ediyorum. Etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecek inşallah çocuklarımızın daha mutlu olmaları ve gülerken görmek bizi de mutlu ediyor bu nedenle bu etkinliklere çok önem veriyoruz. Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bu ve benzeri etkinleştirilmiş yıl boyunca halkımıza açık bir şekilde devam edecektir" dedi.

Şehit uzman çavuş Hatip Çağlar'ın babası Mehmet Çağlar ise Aile ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğüne teşekkür etti. Çağlar, "Şehit ve gazi ailelerine bu programları hazırladıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Müdürümüz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum bize bu değeri verdikleri için" ifadelerini kullandı.

Program sonunda şehit yakınları ve gaziler ile toplu fotoğraf çekiminin ardından Aylin Demir'e plaket taktim edildi.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Diyarbakır, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Şehit Aileleri ve Gazilere 'Aile Yılı' Konseri - Son Dakika

Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama
Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü
81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı 81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:02:03. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Şehit Aileleri ve Gazilere 'Aile Yılı' Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.