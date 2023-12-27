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Diyarbakır'da Şehitlere ve Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Şehitlere ve Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da sosyal medyadan şehitlere, milli değerlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen Y.Ç. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmada, Y.Ç. tespit edildi ve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. tutuklandı.

Diyarbakır\'da Şehitlere ve Cumhurbaşkanı\'na Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı
27.12.2023 - 17:54,
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DİYARBAKIR'da, sosyal medyadan şehitlere, milli değerlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen Y.Ç. (34), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmada, sosyal medyadan şehitlere, milli değerlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapan Y.Ç. tespit edildi. Y.Ç., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Şehitlere ve Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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