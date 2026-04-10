Diyarbakır'da Şehriye Kesme Geleneği Canlandırıldı

Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutan geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında "şehriye kesme" geleneği canlandırıldı.

Diyarbakır'ın geleneksel sanatlarını ve kültürel değerlerini araştırarak, özüne uygun olarak modernize edip gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Olgunlaşma Enstitüsü, kentin unutulmaya yüz tutan geleneklerini de canlandırıp çekimlerle kayıt altına almak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda tarihi kentte geçmişte avlulu evlerde kadınların bir araya gelip kültürü, sohbeti ve dayanışmayı yaşattığı "şehriye kesme (sombet gecesi)" geleneğinin canlandırılması için etkinlik düzenlendi.

Olgunlaşma Enstitüsü öğretmenleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen gecede, misafirlere önce ikramlar yapıldı.

Mutfak kültürü ve mahalle sorunları üzerine sohbet edilen gecede daha sonra kadınlar ortaya serilen büyük beyaz örtünün etrafında toplanarak, hazırlanan hamurdan türküler, maniler eşliğinde imece usulü elle şehriye kesti.

Kadınların canlandırdığı "şehriye kesme" geleneği, gelecek nesillere aktarılması amacıyla çekimlerle kayıt altına alındı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, AA muhabirine, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında aileyi esas alan birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Olgunlaşma enstitülerinin aile esaslı önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Eronat, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünün de köklü geçmişi bulunan birçok çalışma yaptığını belirtti.

Eronat, "Maarif Modelinde geleceğe aktarım eğitim ve değer çok önemli bir yer taşıyor. Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitimi merkezleri de bu misyonu çok iyi şekilde yürütüyor." dedi.

"Araştırmada şehriye kesme geleneğinin çok önemli olduğunu gördük"

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut da Maarif Modeli kapsamında yürüttükleri çalışmada Diyarbakır'ın mutfak kültürünün araştırdıklarını ifade etti.

"Araştırmada şehriye kesme geleneğinin çok önemli olduğunu gördük. Komşuluk ilişkileri ve aile bağlarını kapsayan bir çalışma olduğu için şehriye kesme etkinliğini seçtik. Bunun devamında Diyarbakır kültürünü yansıtan etkinliklerimiz olacak." diyen Yakut, çalışmalarda daha çok aile kavramını temel alan etkinlikleri öncelediklerini vurguladı.

Yakut, ilerleyen süreçte "damat yorganı kaplama" ve "gelin sandığı doldurma" geleneklerini de canlandıracak etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

"Amacımız yerel kültürün korunması ve aktarılmasıdır"

Enstitüde görevli öğretmen ???????Naciye Çelik ise şehriye kesme geleneğinin birçok sosyal işlevinin bulunduğunu dile getirdi.

Çelik, şunları söyledi:

"Şehriye kesme bir kışlık hazırlık gibi algılansa da komşuluk ilişkilerini geliştiren, imece usulü yardımlaşmayı öne çıkaran bir etkinlik. Komşuların bir araya gelmesiyle sözlü kültürden şarkıların ve manilerin söylendiği, sosyal anlamda da gelin görmek isteyen kadınların bulunduğu, yaşlıların hatırının sorulduğu bir etkinlik. Amacımız yerel kültürün araştırılıp, korunması ve gelecek nesillere orijinal haliyle aktarılmasıdır."