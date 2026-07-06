Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 3 Temmuz'da serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda kaybolan Abdullah Yanık'ın cansız bedeni bulundu.

Silvan ilçesinde 3 Temmuz'da serinlemek için Batman Çayı'na giren 36 yaşındaki Abdullah Yanık, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, arama-urtarma çalışması başlattı.

Batman AFAD'a bağlı 2 araç, 6 personel ve 1 dron; Batman Belediyesi İtfaiyesi Dalgıç Ekibi ve UMKE'ye bağlı 2 araç ile 5 personelin katıldığı çalışmalarda Yanık'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yanık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.