Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı, yangın söndürüldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı, yangın söndürüldü

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Diyarbakır\'da seyir halindeki otomobil alev aldı, yangın söndürüldü
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 FD 496 plakalı otomobilde, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA
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