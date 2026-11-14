Diyarbakır\'da seyir halindeki otomobil alev aldı, yangın söndürüldü

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 FD 496 plakalı otomobilde, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,