Diyarbakır'da Sıcak Hava Etkili - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sıcak Hava Etkili

Diyarbakır\'da Sıcak Hava Etkili
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Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcaklıkta vatandaşlar serinlemek için çeşme ve fıskiyelere akın etti.

DİYARBAKIR'da 40 dereceyi aşan sıcaklıkta bir motokurye hortumla serinlerken, çocuklar ise çeşme ve fıskiyelerin altında eğlendi. Sur'daki Hazreti Süleyman Yerleşkesi ise akşam saatlerinde serinlemek isteyenlerle doldu.

Kentte etkisini artıran sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği kentte Bağlar ilçesinde sıcaktan bunalan bir motokurye, iş yerinin önünde hortumla üzerine su tutularak serinledi. Çermik ilçesine bağlı kırsal Kırmatepe Mahallesi'nde de köylüler, ağaca bağladıkları hortumdan akan suyun altında serinlerken; Bismil ilçesinde çocuklar parkta bulunan çeşmeden akan suyla eğlendi. Yenişehir ilçesinde ise akşam saatlerinde çocuklar parklardaki fıskiyelerin altına girerek sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalıştı. Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Yerleşkesi de serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

'BİR AN ÖNCE AKŞAM OLMASINI İSTİYORUZ'

Sıcaklar nedeniyle bir an önce akşamın gelmesini istediklerini söyleyen Elif Tekin (18), "Gündüz Diyarbakır'da hava 40 ile 45 derece arası oluyor. Biz de çalışıyoruz ve çok yoruluyoruz. Bunaltıcı bir hava var ve bir an önce akşam olmasını istiyoruz. Akşam olunca Sur ilçesine geliyoruz. Burada Hevsel Bahçeleri var, çok serin. Sanki tüm Diyarbakırlılar buraya gelmiş. Burada biraz daha rüzgar esiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Sıcak Hava Etkili - Son Dakika

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