Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar yasaklı Anzele suyunda serinliyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar yasaklı Anzele suyunda serinliyor

Diyarbakır\'da sıcaktan bunalan çocuklar yasaklı Anzele suyunda serinliyor
01.07.2026 15:14
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Diyarbakır'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen tarihi Anzele suyunda serinlemeye başladı. Aileler gölgelik alanlarda beklerken, çocuklar evde klima olmadığını belirterek buraya geldiklerini söyledi. Vatandaşlar bölgeye büyük bir havuz yapılmasını talep etti.

DİYARBAKIR'da termometreler 35 dereceyi gösterirken, çocuklar girilmesi tehlikeli ve yasak olan Anzele suyuna girerek serinledi.

Kentte hava sıcakları etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan bunalanlar, parklarda serinlerken; çocuklar da Sur ilçesinde bulunan girilmesi tehlikeli ve yasak olan tarihi Anzele suyuna girerek yüzdü. Çocukların aileleri de su kenarındaki gölgelik alanlarda güneşten korundu.

'EVE GİDENE KADAR KURUYORUZ'

Şehitlik Mahallesi'nden arkadaşlarıyla birlikte Anzele Parkı'na gelen Kadir Elhakan (14), "Evde klima yok, sadece pervane var. O da bozulduğu için buraya arkadaşlarımla serinlemeye geldik. Eve gidene kadar kuruyoruz sonra tekrar geri gelmek istiyorum" dedi.

'EVDE KLİMAYI AÇMIYORLAR'

Arkadaşlarıyla gelen Mustafa Mucda (13) ise ""Deniz ve gölümüz olmadığı için biz de parktaki havuza geldik. Evde klimayı açmıyorlar. Ben de arkadaşlarımı toplayıp, geldim" diye konuştu.

'BURAYA BÜYÜK BİR HAVUZ YAPILMASI LAZIM'

Parka 2 çocuğu ve 1 yeğenini getiren Ramazan Altın (46), çocukların sudan çıkmak istemediklerini belirterek, "Şu an çocuklar burada eğleniyor. Çocuklar için buraya büyük bir havuz yapılması lazım. Onlar için çok iyi olur. Ben de buraya 2 çocuğumu ve 1 yeğenimi getirdim. 2 saattir buradalar ve çıkmakta istemiyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar yasaklı Anzele suyunda serinliyor - Son Dakika

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