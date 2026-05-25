Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Huzurevleri Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 2 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaralılardan birinin hayatını kaybettiği belirlendi, diğer yaralı ise ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.