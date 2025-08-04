Diyarbakır'da silahlı kavga: 12 yaralı, 9 gözaltı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün akşam Yeniköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, aralarında hastanede tedavileri sürenlerin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen bazı şüphelilerin işlemleri sürüyor.