Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fatih Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde kimlikleri henüz öğrenilemeyen iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma, yakınlarının da karıştığı silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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