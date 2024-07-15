Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Güncel

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kırsal Taşağıl Mahallesi'nde 06 FE 4321 plakalı hafriyat kamyonuyla seyir halinde olan Mahmut B'ye (39) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mahmut B, ambulansla Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahmut B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.