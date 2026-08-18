Diyarbakır'da Silahlı Saldırı Şüphelisi Tutuklandı
Diyarbakır Yenişehir'de silahla yaralanan kişinin şüphelisi N.F.Ö. yakalanarak tutuklandı.
DİYARBAKIR'da Yenişehir ilçesinde 1 kişinin ateşli silahla yaralandığı olayının şüphelisi N.F.Ö., yakalanarak tutuklandı.
Olay, 14 Ağustos'ta Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki Zengi Parkı'nda meydana geldi. M.S.A., ateşli silahla yaralandı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, olayın şüphelisi olduğu belirlenen N.F.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.F.Ö., çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
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