DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi.
Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK,Selim KAYA/DİYARBAKIR
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Sis Etkili Oluyor, Sürücüler Zor Anlar Yaşıyor - Son Dakika
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