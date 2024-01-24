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Diyarbakır'da Siverek ve Terkan Caddelerine 1020 Ağaç Dikildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Siverek ve Terkan Caddelerine 1020 Ağaç Dikildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Siverek ve Terkan caddelerinde ağaçlandırma çalışması yapıldı. Toplamda 1020 ağaç dikilen caddelerde, refüje toprak dolgusu ve altyapı işlemleri gerçekleştirildikten sonra fidanlar toprakla buluşturuldu. Ekipler, dikilen fidanların sağlıklı gelişmesi için bakım işlemlerini de yapacak ve kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam edecek.

Diyarbakır\'da Siverek ve Terkan Caddelerine 1020 Ağaç Dikildi
24.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:37
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Siverek ve Terkan caddelerine 1020 ağaç dikildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, "Refüj ve Kavşaklarda Peyzaj Düzenleme ve Yapım İşi" kapsamında havaalanı bağlantısı nedeniyle kentin önemli caddelerinde ağaçlandırma çalışması yürüttü.

Ekipler, caddelerde ilk etapta refüje toprak dolgusu yapıp altyapı işlemi olarak damlama su hattı çalışmalarını gerçekleştirdi. Ardından caddelerin daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşması için ağaçlandırma çalışması yürüttü.

Bağlar ilçesi Siverek Caddesi'nde 670 çınar ve 100 mavi servi olmak üzere 770 fidanı toprakla buluşturan ekipler, Sur ilçesinde yer alan yeni imar yolu Terkan Caddesi'ne ise 250 çınar yapraklı dut fidanı dikti.

Dikilen yeni fidanların sağlıklı şekilde gelişmesini sağlamak için herek işlemlerini de gerçekleştiren ekipler, yıl içinde kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA
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