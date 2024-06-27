Diyarbakır'da suç şebekesine operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da suç şebekesine operasyon: 9 gözaltı

Diyarbakır\'da suç şebekesine operasyon: 9 gözaltı

Diyarbakır'da iş yerlerini kurşunlayıp silahla yaralama olaylarına karışan şüphelilere yönelik operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, sahte kimlik taşıyan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü elebaşı da yakalandı. Operasyonda, uzun namlulu silah, ruhsatsız silahlar, motosiklet ve uyuşturucu ele geçirildi.

27.06.2024 10:13
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Diyarbakır'da suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte iş yerlerini kurşunlayıp silahla yaralama olaylarına karışan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kamera görüntüleriyle dijital ajanda oluşturarak zanlıları belirledi.

"Hasat" adı verilen operasyonda, aralarında sahte kimlik taşıyan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü elebaşının da bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin bir manavı mekan olarak kullandıkları tespit edilen operasyonda, sebze kasalarının arasında uzun namlulu silah bulundu, yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, kurşunlama olaylarında kullanılan motosiklet ve 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da suç şebekesine operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

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