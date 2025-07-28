Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolu Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aynı yöne giden akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Kazayla birlikte otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. Bir süre sonra de otomobilde patlama oldu. Patlama anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Tankere Çarpan Otomobilde Yangın ve Patlama - Son Dakika
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