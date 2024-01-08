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Diyarbakır'da 127 sikke ve 3 değerli taş ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 127 sikke ve 3 değerli taş ele geçirildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Ağaçgeçit Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalışan bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, farklı ebatlarda 127 sikke ile 3 değerli taş bulundu. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır\'da 127 sikke ve 3 değerli taş ele geçirildi
08.01.2024 - 14:13,
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde jandarma ekiplerince, farklı ebatlarda 127 sikke ile 3 değerli taş ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde Bağlar'ın Ağaçgeçit Mahallesi'ne muhtelif sikke ve tarihi eser getirileceği, söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgiye ulaşıldı.

Ekipler, dün Ağaçgeçit Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalışan 1 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada, farklı ebatlarda 127 sikke ile 3 değerli taş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 127 sikke ve 3 değerli taş ele geçirildi - Son Dakika
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