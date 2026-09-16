Diyarbakır\'da TEKNOFEST 2026 yarışmaları 677 finalist takımla başladı

Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 kapsamında 11 farklı kategoride düzenlenecek yarışmalar başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüklerinde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2026 kapsamında, Dicle Üniversitesi ve Mezopotamya Fuar Alanı'nda 16-20 Eylül arasında yapılacak 11 yarışmada gençler hazırladıkları projeleri sunacak.

Yarışmalara, Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İngiltere, Gürcistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Azerbaycan ve Endonezya'dan gelen 2 bin 925 gençten oluşan 677 finalist takım katılıyor.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan ve 18 Eylül'de sona erecek organizasyonda finalist takımlar "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Ortaokul Seviyesi", "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Lise Seviyesi" ve "Sağlıkta Yapay Zeka" kategorilerinde yarışacak.

Yarışmaya Gaziantep'ten katılan takımın kurucusu olan öğretmen Semih Poyraz, AA muhabirine, 6 öğrencisiyle hazırladıkları proje ile 191 bin takım arasından finale yükseldiklerini söyledi.

Öğrencileriyle dil robotu üzerinde çalışma yaptıklarını anlatan Poyraz, "Bu robot ile eğitim teknolojileri kategorisinde yarışıyoruz. Robotta İngilizce ve Almanca dillerinde farklı eğitim türleri mevcut. Sensörler sayesinde etkileşimli bir şekilde öğrencilere dil öğretmeyi daha eğlenceli hale getirmeyi planladık. Bu şekilde öğrencilerle etkileşimli bir robot geliştirdik." dedi.

Kayseri'den gelen öğrencilerden Zeynep Cemre Söylemez ise 3 arkadaşıyla hazırladığı ve finale kaldıkları projeyle Diyarbakır'da yarışacaklarını belirtti.

Söylemez, "Projemizle sudan insan sağlığı için büyük risk taşıyan ağır materyalleri arındırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Yarışmaya katılan finalist takımlar 18-20 Eylül'de ise Mezopotamya Fuar Alanı'nda 8 kategoride yarışacak.