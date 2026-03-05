Diyarbakır'da Tekstil İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

DİYARBAKIR'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman Çevre Yolu Halid Bin Velid Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 21 AAS 700 plakalı, tekstil işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
