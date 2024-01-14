 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da Tel Örgü Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Tel Örgü Kavgası: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bahçeye fazla tel örgü çekildiği gerekçesiyle çıkan kavgada Murat T., ağabeyi Metin T. ile 2 yeğenini pompalı tüfekle yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise yakalandı.

Diyarbakır\'da Tel Örgü Kavgası: 2 Yaralı
14.01.2024 - 17:23,  Güncelleme: 17:25
Abone Ol
DİYARBAKIR'da bahçeye fazla tel örgü çekildiği gerekçesiyle çıkan kavgada Murat T. (36), ağabeyi Metin T. (41) ile 2 yeğenini pompalı tüfekle yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Yukarılsalat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat T. ile ağabeyi Metin T. arasında yan yana olan bahçelerinin arasındaki tel örgünün fazla çekildiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Murat T., yanında getirdiği pompalı tüfek ile ağabeyi Metin T.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Metin T. ile oğulları Ahmet T. (14) ile Eyüp T.'ye (8) isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat T. jandarma ekiplerince yakalanırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Jandarma, Saldırı, Olay, Diyarbakır, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Tel Örgü Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika


17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53
Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi

Son Dakika
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 17:56:06. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Tel Örgü Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement