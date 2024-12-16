Diyarbakır'da Terör Operasyonu: 4 Gözaltı

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Diyarbakır'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Silvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensuplarıyla ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucu 10 Aralık'ta 4 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.G, M.G, P.G. ve İ.G. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden P.G. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

E.G., M.G. ve İ.G. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.