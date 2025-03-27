Diyarbakır'da terziler bayram yoğunluğu yaşıyor

DİYARBAKIR - Ramazan Bayramı hazırlıklarının hız kazandığı bu günlerde, Diyarbakır'daki terziler büyük bir yoğunluk yaşıyor. Vatandaşlar, bayrama yeni kıyafetlerle çıkmak veya elbiselerini tamir ettirmek için terzilere akın ediyor.

Geleneksel bayram alışverişinin önemli bir parçası olan terziler, son günlerde adeta nefes almadan çalışıyor. Terziler, bayrama kısa bir süre kala siparişlerin yetişmeyebileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Yeni kıyafet diktirmek isteyenlerin en kısa sürede ölçülerini bırakmaları tavsiye ediliyor.

Bayram coşkusunun terzilere yansıdığı Diyarbakır'da, ustalar, müşterilerinin yüzünü güldürmek için son hazırlıklarını sürdürüyor.

Sur ilçesinde uzun yıllardır terzilik yapan Şemsettin Tanrıverdi, her bayram olduğu gibi bu bayramda yoğun geçtiğini ifade etti. Tanrıverdi, "Son bir hafta yoğun geçiyor. Hem kendi müşterilerimiz var hem de mağazalarla anlaşmalı çalışıyoruz. Her türlü kıyafet var sezona göre değişiyor. Kendimiz de dikiyoruz, eskileri de yeniliyoruz, yeni alınan ürünleri de dikiyoruz" ifadelerini kullandı.