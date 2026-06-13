Diyarbakır'da TIR Şoförü Ani Manevra İle Kazayı Önledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da TIR Şoförü Ani Manevra İle Kazayı Önledi

13.06.2026 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'nda TIR şoförü, otomobilin ani hareketi sonrası kaza yapmaktan kurtuldu.

DİYARBAKIR'da otomobil yüklü TIR'ın şoförü, kendisini solladıktan sonra sağ şeride geçmek isteyen otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Olay anı, trafikteki başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 21 AIN 662 plakalı otomobil, önünde giden otomobil yüklü TIR'ı solladıktan sonra yeterli mesafe bırakmadan yeniden sağ şeride geçmek istedi. Bu sırada otomobilin TIR'ın önüne doğru hamle yapması üzerine iki araç arasındaki mesafe kapandı. Durumu fark eden TIR şoförü, yaptığı ani manevrayla otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay anı ise trafikteki başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; otomobilin sollamanın ardından TIR'ın önüne geçmeye çalıştığı, TIR şoförünün ise çarpışmayı önlemek için manevra yaptığı ve ardından otomobilde bulunan kişilerin indikleri araçlarını kontrol ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da TIR Şoförü Ani Manevra İle Kazayı Önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’de acı olay: Baba evinde asılı bulundu, SMA hastası oğlunun cihazının fişi çekildi Kocaeli'de acı olay: Baba evinde asılı bulundu, SMA hastası oğlunun cihazının fişi çekildi
Kanada maçı öncesi Edin Dzeko’ya kötü haber Kanada maçı öncesi Edin Dzeko'ya kötü haber
Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, teknenin fiyatı dudak uçuklattı Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, teknenin fiyatı dudak uçuklattı
Fenerbahçe’ye sürpriz çağrı: Oosterwolde’yi bize satın Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın
ABD’ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

19:01
Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
17:17
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
17:12
Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
16:55
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
16:48
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
16:07
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 20:01:17. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da TIR Şoförü Ani Manevra İle Kazayı Önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.