Diyarbakır\'da Trafik Denetimi: 1641 Araca Ceza

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen "trafikte huzur" denetiminde bin 641 araca ceza kesildi.

Kentte trafik güvenliğinin sağlanması, huzuru bozan araç ve sürücülerin engellenmesine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce "trafikte huzur" denetimi gerçekleştirildi.

Kayapınar İlçesi Mezopotamya Bulvarı ve Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde, 5 bin 500 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araçlarından bin 37'ine hız sınırını aşmak, 99'una park ihlali, 6'sı yarış yapmak, 2'si makas atmaktan olmak üzere, çeşitli trafik kuralı ihlallerinden toplam bin 641 araca idari trafik para cezası uygulandı, bunlardan 11'i trafikten menedildi.