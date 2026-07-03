Diyarbakır'da Trafik Denetimi: 1641 Araca Ceza - Son Dakika
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Diyarbakır'da Trafik Denetimi: 1641 Araca Ceza

Diyarbakır\'da Trafik Denetimi: 1641 Araca Ceza
03.07.2026 17:18
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Diyarbakır'da yapılan trafik denetiminde 1641 araca ceza kesildi, 11 araç trafikten men edildi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen "trafikte huzur" denetiminde bin 641 araca ceza kesildi.

Kentte trafik güvenliğinin sağlanması, huzuru bozan araç ve sürücülerin engellenmesine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce "trafikte huzur" denetimi gerçekleştirildi.

Kayapınar İlçesi Mezopotamya Bulvarı ve Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde, 5 bin 500 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araçlarından bin 37'ine hız sınırını aşmak, 99'una park ihlali, 6'sı yarış yapmak, 2'si makas atmaktan olmak üzere, çeşitli trafik kuralı ihlallerinden toplam bin 641 araca idari trafik para cezası uygulandı, bunlardan 11'i trafikten menedildi.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Trafik Denetimi: 1641 Araca Ceza - Son Dakika

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