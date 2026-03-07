Diyarbakır'da Trafik Denetimi: Ceza Yağdı - Son Dakika
Son Dakika

Diyarbakır'da Trafik Denetimi: Ceza Yağdı

07.03.2026 08:13
Diyarbakır'da hatalı sürücülere trafik cezası uygulandı. KGYS ile denetimler yapıldı.

Diyarbakır'da kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kentte trafik kazalarını en aza indirgemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre kameralar aracılığıyla çalışma yapıldı.

Buna göre, kavşaklara yaklaşırken hatalı şerit değiştiren, ters yönde araç kullanan, trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve tehlikeli araç kullanan, makas atan ve tehlikeli şerit değiştiren, yolcu indirme ve bindirme kurallarına riayet etmeyen ve yaya yolunda motosiklet süren sürücülere trafik cezası verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

