Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen taksi ile otomobil, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Ergani ilçesine bağlı kırsal Aşağıkuyulu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
