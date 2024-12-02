Diyarbakır\'da Trafik Kazası: Anne Hayatını Kaybetti, Kızı Ağır Yaralı

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DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Hanife Aslan (43) hayatını kaybetti, kızı Zeynep Aslan (16) ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Silvan Bulvarı 450 Evler Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Aslan ile kızı Zeynep'e, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç çarptı. Anne ve kızı ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Hanife Aslan, hayatını kaybetti. Hanife Aslan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Araç sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.