Diyarbakır'da 'Trampa' Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da 'Trampa' Operasyonu: 7 Tutuklama

Diyarbakır'da depremlerden sonra çalıntı araçlara numara kopyalayan 7 kişi tutuklandı.

27.02.2025 23:11
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan araçların motor ve şase numaralarını çalıntı ve yurt dışından getirilen araçlara kopyalayıp bu araçları piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen 'Trampa' operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklanırken, şüphelilerin 36 milyon 430 lira malvarlığına el konuldu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde, enkaz altında kalan veya ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarını hacizli, çalıntı ve yurt dışından getirilen araçlara kopyalayıp bu araçları piyasaya süren şüphelileri belirledi.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüphelilerin daha önce kullanılamaz hale gelen 30 aracın şasi numaralarının illegal yollardan temin edilen araçların şasi numaraları ile değiştirildiğini tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik birçok adrese eş zamanlı düzenlenen 'Trampa' operasyonunda 7 şüpheli şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin 36 milyon 430 lira malvarlığına el konuldu.

Emniyetteki sorgu işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Hakimliği'nde tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Trampa' Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

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