Diyarbakır'da Uluslararası Hafızlık Yarışması
20.04.2026 18:41
30 ülkeden 42 yarışmacının katıldığı yarışma, Kur'an-ı Kerim okuma ve hafızlık üzerine düzenlendi.

Diyarbakır'da düzenlenen "Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"na 30 ülkeden 42 yarışmacı katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca Selahaddin Eyyubi Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışma İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca İslam dünyasında Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesine ve hafızlık konusuna büyük önem verildiğini söyledi.

Babasının ve oğlunun da hafız olduğunu belirten Şentop, "Yarışmaya iştirak eden dünyanın farklı yerlerinden gelen hafızlarımızı tebrik ediyorum. Bizleri de dualarında unutmasınlar. Kur'an-ı Kerim okunurken sükut etmek ve sükutla dinlemek, bir edep içerisinde dinlemek özel bir emir. Kur'an-ı Kerim'i okumak ve dinlemek başlı başına ibadettir. Bu tür yarışmalar bu hususa dikkat çekmek ve teşvik etmek için yapılan yarışmalardır. Diyanet İşleri Başkanlığımızı tebrik ediyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin de Kur'an-ı Kerim'in hayat kitabı, sözlerin en güzeli, rahmet vesilesi ve şifa kaynağı olduğunu kaydetti.

Kur'an-ı Kerim okumanın, ezberlemenin ve dinlemenin bir ibadet olduğunu anlatan Şahin, onunla hayatlarına yön vermenin Allah'ın kendilerinden istediği bir durum olduğunu söyledi.

Organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan Vali Zorluoğlu ve İl Müftüsü Celal Büyük ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür eden Şahin, yarışmacılara başarılar diledi.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek ise 11'incisini düzenledikleri yarışmaya 105 ülkeden başvuran yarışmacılar arasında ilk olarak online ön elemeler yaptıklarını belirtti.

Daha sonra 30 ülkeden 90 ve üzeri puan alan 42 yarışmacıdan 12'sinin güzel okuma kategorisinde, 30'unun da hafızlık dalında olmak üzere 42 kişinin yarışacağını ifade eden İyişenyürek, 26 Nisan'da hem hafızlık hem de güzel okuma kategorisinde final yarışması yapılacağını kaydetti.

Yarışmada Kazakistan, Filipinler, Mısır, Suriye ve Türkiye'den 6 kişilik jüri bulunduğunu ifade eden İyişenyürek, yarışmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da, yarışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Diyarbakır'da, İslam ordularının fethinden sonra günümüze kadar ezan sesinin hiç susmadığını dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Sahabelerin hatırasını kalbinde yaşatan, peygamber kabirlerini bağrında saklayan Diyarbakır, Anadolu'nun adeta manevi tapusudur. İşte böylesine zengin, bereketli ve dualı bir şehir olan Diyarbakır, şimdi kardeşliğimizin ve ortak değerlerimizin kıyama durduğu bir programa ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizin burada oluşu, ayrı düşmüş nehirlerin aynı deryada buluşması gibi gönül coğrafyamızın sınır tanımayan ihtişamını gözler önüne seriyor."

Zorluoğlu, yarışmanın Diyarbakır'da düzenlenmesini sağlayan Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz ise Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin önemine vurgu yaparak, katılımcılara başarılar diledi.

Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük de, yarışmanın Diyarbakır'da düzenlenmesinin kendileri için onur verici olduğunu vurguladı.

Açılışa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, kaymakamlar, yarışmacılar, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

