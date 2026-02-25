Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 16 Tutuklama

DİYARBAKIR'da polis ekiplerince son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent genelinde 15-22 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonlarda 106 şüpheli hakkında işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 16 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda ayrıca 60 kilo 873 gram skunk, 4 kilo 132 gram esrar, 55 gram metamfetamin, 93 sentetik ecza maddesi, 6 ecstasy, 2 hassas terazi, 1 uzun namlulu silah, 28 tabanca, 9 av tüfeği ve 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,