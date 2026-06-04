Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu

04.06.2026 09:02
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Diyarbakır'da 18 şüpheliye ait 15 milyar TL değerinde malvarlığına el konuldu.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyar TL değerinde olan malvarlığına el konuldu.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve NSM Daire Başkanlıklarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanımına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen çalışmalar kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama, yasa dışı kenevir ekimi, yasadışı kenevir tohumu temin etme, yasa dışı ekimi kolaylaştırma ve kenevir ekiminden elde ettikleri uyuşturucu maddeyi ülke genelinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden ve çeşitli yöntemlerle parayı malvarlığı edinmeye dönüştürerek suç gelirlerini aklama' suçlarını işleyen kişilere yönelik yapılan kapsamlı ve titiz çalışmalar neticesinde, elde ettikleri uyuşturucu maddeleri hem Diyarbakır ilinde hem de diğer illere sevk ederek ülkede uyuşturucu madde kullanımının artmasına neden olan ayrıca uyuşturucu imal ve ticareti yaparak haksız kazanç elde eden, elde ettikleri haksız kazançları (karaparayı) çeşitli yöntemlerle aklayarak finansal sisteme aktaran böylece hem vatandaşlarımızı zehirleyen hem de ülkemizin finansal sitemine zarar veren şahısların yakalanabilmesi ve faaliyetlerine son verilmesi amacıyla 8 aylık yürütülen kapsamlı ve titiz çalışmalar neticesinde, Diyarbakır İli genelinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma veya Sağlama' ve '2313 SKM' öncül suçlarından haksız kazanç elde ederek kendi adına ve birlikte yaşadığı aile fertleri veya bağlantılı oldukları üçüncü şahıslar adına taşınır veya taşınmaz mal varlığı edindiği değerlendirilen şüpheli şahıslar hakkında yapılan araştırma neticesinde TCK-282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu kapsamında 5 soruşturma dosyası açılarak toplam 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır."

ŞÜPHELİLERE AİT OTEL, ÖZEL HALK OTOBÜSÜ, TAKSİ VE ARSALARA EL KONULDU

Açıklamada, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda şüphelilere ait 15 milyar lira değerinde malvarlığına el konulduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama ve 2313 SKM öncül suçlarını işleyin Diyarbakır ili genelinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna karıştıkları tespit edilen 18 şüpheliye yönelik operasyon faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan operasyonda 18 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak fazla miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiş ayrıca bu şahıslara ait; İzmir'de faaliyet gösteren dört yıldızlı otel, 3 özel halk otobüsü ve hatları, 2 taksi ve hatları, Diyarbakır'da bulunan toplam 970 dönüm büyüklüğünde 109 arsa ve tarla, İzmir Çeşme'de bulunan 9 dönüm büyüklüğünde arsa, 7 araç, 33 daire, 4 dükkan, 128 banka hesabı olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 15 milyar TL değerinde olan malvarlığına yönelik el koyma işlemi yapılmıştır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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