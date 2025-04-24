Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Tutuklama

Diyarbakır merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 29 kişi tutuklandı. 50 adrese baskın yapıldı.

24.04.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR merkezli 3 ilde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 50 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 29'u tutuklandı. Şüphelilerin, yakalanmamak için özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı alınan binalarda bu satışları gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ilde belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, muhtelif tür ve miktarda uyuşturucu, uyarıcı madde, 4 hassas terazi, 6 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. 47 şüpheli gözaltına alındı.

SATIŞ, YIKIM KARARI ALINAN BİNALARDA

Şüphelilerin yakalanmamak için uyuşturucu satışını Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yıkım kararı verilen binaları tercih ettikleri, ev buluşmaları yaptıkları görüşmelerde 'bana gel, bende var', 'burada halleder öyle gidersin, 'ne parası, ikram' 'sen misafirsin' gibi şifreli konuşmalar yaptıkları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 4'ü savcılıkta serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 43 şüpheliden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzmanlardan 6.2’lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar
Dursun Özbek, İstanbul’daki 6,2’lik depreme Florya’da yakalandı Dursun Özbek, İstanbul'daki 6,2'lik depreme Florya'da yakalandı
İşte İstanbul’daki 6.2’lik depremin boğazda yarattığı etki İşte İstanbul'daki 6.2'lik depremin boğazda yarattığı etki
6.2’lik depremin ardından trafik kaosu İstasyonlarda bile kuyruk oldu 6.2'lik depremin ardından trafik kaosu! İstasyonlarda bile kuyruk oldu
Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı
tv100 spikeri İstanbul’daki depreme canlı yayında yakalandı tv100 spikeri İstanbul'daki depreme canlı yayında yakalandı
Depreme hamamda yakalandı Depreme hamamda yakalandı
Başrolde yine Mahmut Tanal var Koca tırın üzerine böyle tırmandı Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı Vatandaşlardan tepki yağıyor GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki son durumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki son durumunu anlattı

10:27 Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
10:16 Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti
09:34 İstanbul’un deprem haritası İşte en yüksek riskli ilçeler İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
07:24 İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha
17:11 İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
17:02 Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
16:59 İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
16:59 Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
16:53 Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
16:30 İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
16:18 Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
15:54 İstanbul’daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 11:09:46. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.