Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Tutuklama

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da polis ekiplerince kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli tutuklandı, 10 kilo esrar ve 45 bin adet hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8–15 Şubat 2026 tarihlerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bir haftalık süreçte yürütülen operasyonlarda 110 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyonlarda 10 kilo 234 gram esrar ve türevleri, 313 gram kokain, 232 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 45 bin 464 adet sentetik ecza maddesi, 2 tabanca, 2 şarjör ve 54 fişek ile 299 kilo 150 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.