Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Diyarbakır'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, çok sayıda madde ele geçirildi.
????? Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Merkez Bağlar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 3 şüphelinin üzerinde ve Yenişehir ilçesindeki bir iş yerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 464,63 gram skunk, 93 sentetik ecza, 56 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 39 fişek ele geçirildi, 2'si adli süreçteki çocuk ile 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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