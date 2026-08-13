Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

????? Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Merkez Bağlar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 3 şüphelinin üzerinde ve Yenişehir ilçesindeki bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 464,63 gram skunk, 93 sentetik ecza, 56 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 39 fişek ele geçirildi, 2'si adli süreçteki çocuk ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.