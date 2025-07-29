Diyarbakır\'da Veterinere Ekipman Desteği

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlere teşhis, tedavi, aşılama ve numune alma ekipmanları dağıttı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükte düzenlenen ekipman dağıtım töreninde, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında il ve ilçelerde görev yapan veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlere teşhis, tedavi, aşılama ve numune alma ekipmanları verildi.

Dağıtılan ekipmanlarla, hayvan sağlığının korunması ve hayvansal üretiminin artırılması, veteriner ekiplerin teknik kapasitesinin güçlendirilmesi ve salgın hastalıklarla mücadelede daha etkin bir sürecin yönetimi hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın hayvancılık alanında Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

İlin hayvansal üretimde ciddi rakamlara sahip olduğunu ifade eden Alan, şöyle konuştu:

"Hayvancılıkta, 16 bin 700 manda ile Türkiye'de 2'nci, 2 milyon 370 küçükbaş hayvanla 4'üncü ve 6 bin 111 büyükbaş hayvanla da 5'inci sıradayız. Aslında Türkiye hayvancılığına yön veren bir il müdürlüğüyüz. Bizim bu özeliğimizi anlatmak ve katma değerimizi daha da artırmak gibi bir görevimiz var."

Alan, tarımın sağlık alanında görev alan veteriner hekim ve veteriner teknikerin işlerini yaparken kullanacakları teknik ekipmana ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Bu konudaki eksikleri gidermek üzere teşhis tedavi, numune alımı, evcil hayvanları yakalama ve aşılama, yurtdışından gelen hayvanlara uygulanacak numunelerle ilgili teknik ekipmanları temin ettiklerini aktaran Alan, "Sizlerle birlikte bu şehri bir adım daha ileriye taşıyacağız. Türkiye'deki en önemli meselelerden biri et arzıdır. Hazırlayacağımız bir projeyle sizlerin de katılımıyla bu sorunu çözeceğiz. Biz eğer koyunlarda senkronizasyon projesini belli bir aşamaya getirirsek, belki Türkiye'ye örnek olacak ve ithalatın önü kesilecektir. Burada Türkiye'ye örnek olacak projeler yapmak için uğraşacağız. Sizlere bu konuda çok güveniyorum." diye konuştu.

Törene, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Muhammed Kasım Aydın, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Lütfü Mendi, ilçe müdürleri ve saha ekipleri katıldı.