Diyarbakır'da Veysi Çevik davası 15 Aralık'a ertelendi, 4 sanık tutuklu kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Veysi Çevik davası 15 Aralık'a ertelendi, 4 sanık tutuklu kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 11 yıl önce arazide cesedi bulunan Veysi Çevik'in silahla öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.

Diyarbakır'da 11 yıl önce arazide cesedi bulunan Veysi Çevik'in silahla öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar M.K, S.K, A.K. ve M.K. ile tutuksuz sanıklar M.K. ve R.K. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen maktulün annesi, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya katılma talebinin bulunduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu, tutuksuz sanıklar ise beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini, Çevik ailesinin avukatı da sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.

İddianamede, 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olayın aydınlatılması için özel çalışma grubu oluşturulmuştu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Bağpınar Mahallesi Üçyol mevkisinde 29 Ağustos 2015'te, arazide uzun namlulu silahla vurulmuş halde cesedi bulunan Veysi Çevik'in öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kriminal Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca özel çalışma grubu oluşturulmuştu.

Daraltılmış baz çalışması ve çeşitli teknik yöntemlerle elde edilen verilerin analizi, ifade tutanakları ve olay yerinden elde edilen bulguların inceleme raporlarından yola çıkan ekip tarafından Çevik'in öldürülmesine ilişkin şüpheliler belirlenmiş, yakalanan 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan M.K. ve R.K'nin tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: AA
DiyarbakırGüvenlik3. SayfaMahkemeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
19:18
Barcelona’dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
19:03
İstanbul’un trafiği Nübel’i de çıldırttı
İstanbul'un trafiği Nübel'i de çıldırttı
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 19:28:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Veysi Çevik davası 15 Aralık'a ertelendi, 4 sanık tutuklu kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei