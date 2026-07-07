Diyarbakır'da Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 13 katlı binanın 7'nci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi Şeyh Bedrettin Caddesi'ndeki bir sitede 13 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,