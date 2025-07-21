Diyarbakır\'da Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, 1'i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi.
Cumhuriyet Mahallesi 440. Sokak'ta, 2 katlı müstakil evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 1'i çocuk, 3 kişiye olay yerinde ambulanslarda müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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