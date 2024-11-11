Diyarbakır'da Yangın: Baba ve İki Kızı Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Yangın: Baba ve İki Kızı Kurtarıldı

Diyarbakır\'da Yangın: Baba ve İki Kızı Kurtarıldı

Diyarbakır'da 3 katlı binada çıkan yangında baba ve iki kızı balkonunda dumandan kurtarıldı.

11.11.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
DİYARBAKIR'da 3 katlı binada çıkan yangında, evlerinin balkonunda dumanların arasında kalan baba ve 2 çocuğu kurtarıldı. Yangında 5 kişi dumandan etkilenerek yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 159'uncu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın merdiven boşluğundaki malzemelerin tutuşması sonucu öğleden sonra yangın çıktı. Dumanlar, kısa sürede binayı sardı. Bu sırada 3'üncü kattaki dairede Özkan A., (44) dumandan etkilenmemek için kızları Tuana (11) ile Elifsu'yu (7) alıp balkona çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen baba ve 2 kızıyla bina sakinlerinden Sultan A. (88) ve Meral A. (45) ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi oldukları öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Kurtarma, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yangın: Baba ve İki Kızı Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:14 Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
08:21 İbrahim Tatlıses’ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur’a zehir zemberek sözler İbrahim Tatlıses'ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur'a zehir zemberek sözler
07:58 İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren ’ithal işçi’ talebini hükümete iletti İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti
07:32 İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı Müsavat Dervişoğlu duyurdu İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Müsavat Dervişoğlu duyurdu
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
03:16 CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev kararı alındı CHP'li Maltepe Belediyesi'nde grev kararı alındı
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 18:53:33. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yangın: Baba ve İki Kızı Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.