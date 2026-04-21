Diyarbakır'da Yangın: Baygın Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Yangın: Baygın Kurtarıldı

Diyarbakır\'da Yangın: Baygın Kurtarıldı
21.04.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan yangında baygın kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DİYARBAKIR'da, iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilendiği için baygın halde bulunan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale için girdiği iş yerinde dumandan etkilenen 1 kişi baygın halde bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla iş yerinden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale ve kurtarma anları ise itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedenini belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Diyarbakır, Güvenlik, Kurtarma, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yangın: Baygın Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 22:35:54. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yangın: Baygın Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.