Diyarbakır\'da Yangın: Baygın Kurtarıldı

DİYARBAKIR'da, iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilendiği için baygın halde bulunan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale için girdiği iş yerinde dumandan etkilenen 1 kişi baygın halde bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla iş yerinden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale ve kurtarma anları ise itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedenini belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.