Diyarbakır'da Yangın Davası: 18 Sanığa 22 Yıl Hapis İstemi

11.08.2025 12:50
Diyarbakır'daki yangında 4 kişinin ölümüne neden olan 18 sanık hakkında 22 yıl hapis cezası istendi.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3'ü tutuklu 18 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangında, anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'in (4) hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından tutuklu sanıklar binanın müteahhidi M.A, yapı denetim firması sahibi B.C. ve şantiye şefi M.S.A. ile biri hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan tutuksuz 15 sanık için hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

3'ü tutuklu 18 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 10 Ekim'de yargılanmasına başlanacak.

İstanbul Teknik Üniversitesinden bilirkişi raporu hazırlanması istendi

Mahkemece hazırlanan tensip zaptında, 3 sanığın tutukluluk halinin devamı yönündeki gerekçeye ilişkin, "Üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna göre kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve tutuklukta kaldığı süre dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tutuklu sanıkların duruşma salonunda hazır edilmesi için bulundukları ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına, tutuksuz 14 sanık, müştekiler ve 5 tanık hakkında ise duruşmaya katılmaları için "zorla getirilme" kararı çıkarıldı.

Yapı denetim firması sahibi S.Y. hakkında ise soruşturma aşamasında çıkarılan yakalama emrinin kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Mahkeme, olayın başlangıcı ve olayda oluşan ihmaller zincirine ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlanması için dosyanın İstanbul Teknik Üniversitesine gönderilmesine hükmetti.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu şüpheliler binanın müteahhidi M.A, yapı denetim firması sahibi B.C. ve şantiye şefi M.S.A. ile hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan yapı denetim firması sahibi S.Y. ile tutuksuz şüpheliler şantiye şefi F.K, elektrik denetçisi mühendisleri H.T, G.Ç.Ç. ve K.Ç. elektrik kontrolörleri S.A, İ.B, S.D. ve Ş.Y, proje uygulama denetçileri R.Ç.A. ve Ö.T, kontrol elemanları H.G, B.Ş. ve N.Ç, site yöneticisi A.K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

