Diyarbakır\'da yapılan operasyonda 536 kilogram esrar ele geçirildi

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice'de düzenlenen operasyonlarda 536 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca; 'bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla' Lice ilçesine bağlı kırsal Yorulmaz ve Yalaza Mahallelerinde sürdürülen operasyonların tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, düzenlenen operasyonlarda 2 farklı noktada 536 kilogram esrar ele geçirildiği duyuruldu.