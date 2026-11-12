Diyarbakır'da yarışan 2 sürücünün belgeleri geri alındı, 92 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da yarışan 2 sürücünün belgeleri geri alındı, 92 bin lira ceza kesildi

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Diyarbakır'da kara yolunda yarış yaptıkları belirlenen 2 sürücüye toplam 92 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin belgeleri daimi olarak geri alınırken araçları 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Diyarbakır'da kara yolunda yarış yaptıkları belirlenen 2 kişiye para cezası uygulandı ve sürücü belgeleri daimi olarak geri alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, motosikletli polis ekipleri, otomobilleriyle yarış yapan 2 sürücüyü takip ederek o anları kask kamerasıyla kaydetti.

Araçları durduran polis, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücülere toplam 92 bin lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca bu kişilerin sürücü belgeleri daimi olarak geri alındı.

Araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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