Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine operasyon: 9 tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine operasyon: 9 tutuklama

Diyarbakır\'da yasa dışı bahis çetesine operasyon: 9 tutuklama

Diyarbakır'da yapılan operasyonda, yasa dışı bahis çetesine yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda yüksek miktarda para, cep telefonu ve harddisk ele geçirildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

26.05.2024 11:47
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Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu "dijital bahis" adı altında kurulan suç örgütü deşifre edildi.

Şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerlerine güvendikleri kişileri aldıkları, çete üyelerinin polise yakalanmamak için yasa dışı bahis oynayan kişilerden elden para aldığı, yasa dışı bahis oynamak isteyen kişiye güven vermek için yasa dışı bahis sitesi üzerinden iki sıfır silerek kupon oluşturdukları, kupon tutmayınca da paranın çetenin kasasına girdiği belirlendi.

"Backup" adıyla şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yüksek miktarda para ele geçirildi, bulunan çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

Ayrıca, şüphelilerin hesaplarında yoğun ve yüksek hacimde para trafiği olduğunun anlaşılması üzerine bankalarla gerekli yazışmalar yapıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine operasyon: 9 tutuklama - Son Dakika
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