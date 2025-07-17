Diyarbakır'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı

17.07.2025 16:22
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Çınar ilçesinde Ovabağ Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi, yeni sağlık binası yapımına başlandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yapımı tamamlanan Ovabağ Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi, İlçe Sağlık Müdürlüğünün yeni hizmet binasının da yapımına başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık alanında büyük yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam eden kentte yapımı tamamlanan sağlık kuruluşları vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

İlçede yapımı tamamlanan Ovabağ Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda 8 sağlık çalışanı, 4 şoför, tam donanımlı ambulans ve arazi aracı ile Ovabağ ve çevre kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ve daha etkin bir şekilde cevap vermek üzere hizmet vermeye başladı.

İstasyonun açılış töreninde konuşan Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, devletin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

İstasyonun vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, bu istasyonun acil durumlarda hayat kurtaracak müdahalelerin zamanında ve yerinde yapılmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk ise Ovabağ Acil Servis Hizmetleri İstasyonu ile Çınar'ın sağlık altyapısına değer katacak yeni bir adım attıklarını söyledi.

Asiltürk, istasyonun başta Ovabağ ve bölgede bulunan 19 köyde yaşayan 40 bin vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet vereceğini belirtti.

İlçe sağlık müdürlüğü yeni hizmet binasının yapımına başlandı

Çınar'da sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binası ile 9 hekimlik aile sağlığı merkezi yapımına başlandı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının temeli de Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, sağlık çalışanları ve vatandaşların katıldığı törenle atıldı

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı - Son Dakika

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